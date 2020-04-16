Глава РАН заявил, что из-за реформы 2013 г. академия не может бороться с COVID-19

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Президент Российской академии наук Александр Сергеев выразил сожаление, что из-за потери контроля над сетью академических институтов вследствие резонансной реформы РАН 2013 года академия не может напрямую заниматься научными разработками и бороться с коронавирусной инфекцией.

"Многие задают вопрос: а что же Российская академия наук? Вы-то каким образом участвуете, как помогаете стране, помогаете миру? Конечно, надо сказать, мы особенно в это время ощущаем, что у РАН нет прямого организационного ресурса, чтобы заниматься этими работами, и, действительно, мы не можем, грубо говоря, поставить под ружье какие-то академические институты, которые бы сконцентрировались и начали бы работать по этой тематике", - сказал Сергеев в ходе онлайн-собрания Научного совета РАН в четверг.

Тем не менее, он отметил, что в РАН более 2 тыс. академиков и членов-корреспондентов, и они работают на самых разных площадках, в том числе в институтах РАН и других учреждениях. Также они активно выступают в качестве экспертов по телевидению, сказал Сергеев. Кроме того, академия активно участвует в деятельности рабочей группы Минздрава РАН, проводит экспертизу различных проектов, связанных с COVID-19.

"Проекты, отобранные нами, дальше поступают для финансовой поддержки в таком экстраординарном порядке уже в правительство России", - сказал Сергеев, сообщив, что академия получила "больше двадцати пяти" таких проектов.

Также РАН по поручению правительства ведет работу по созданию научного центра социологии и психологии чрезвычайных ситуаций и катастроф, чтобы изучить ситуацию с коронавирусом с точки зрения гуманитарных наук, добавил академик.

Резонансная реформа РАН

Российская академия наук осенью 2013 года прошла через одну из самых масштабных реформ в своей истории. В результате нее РАН была объединена с Российской академией медицинских наук (РАМН) и Россельхозакадемией и лишилась сети академических институтов.

Институты были переданы в ведение специально созданной в составе правительства РФ структуры - Федерального агентства научных организаций (ФАНО). Затем в 2018 году ФАНО было ликвидировано, и полномочия учредителя институтов перешли к министерству науки и высшего образования.

Реформа вызвала широкий общественный резонанс, ее критиковали многие известные ученые, политики и общественные деятели. Президент РАН Сергеев в интервью "Интерфаксу" в ноябре 2017 года рассказал, что тоже был противником реформы.