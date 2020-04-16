Источник сообщил, когда и где планировал расстрел задержанный в Красноярске подросток

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Подросток, которого ФСБ задержало по подозрению в организации нападения на школу в Красноярске, планировал совершить теракт в одном из учебных заведений Ленинского района города. Об этом сообщил в четверг агентству "Интерфакс" информированный источник.

"Школа (на которую планировал напасть подросток - ИФ) - в Ленинском районе", - сказал собеседник агентства.

Ранее со ссылкой на пресс-службу управления ФСБ по Красноярскому краю сообщалось, что спецслужбы предотвратили теракт в одной из красноярских школ.

Также в четверг ФСБ России сообщила, что задержан житель Красноярска 2006 года рождения, готовивший вооруженное нападение на школу, у него изъяты обрез охотничьего ружья с патронами, предположительно самодельные взрывные устройства, а также средства связи и личные дневники с информацией о планируемом преступлении.

На опубликованном ФСБ видео с задержанием и частью допроса подростка он признал, что изъятые обрез и четыре предположительно взрывных устройства принадлежат ему и были нужны для "расстрела школы".

Отвечая на вопрос сотрудника ФСБ, когда планировалось нападение, задержанный ответил: "19-20 апреля".