Морякам и некоторым военнослужащим разрешили пересекать границу России

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Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Правительство РФ разрешило некоторым категориям военнослужащих и экипажей морских судов пересекать российскую границу. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации.

Премьер РФ Михаил Мишустин распорядился 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу РФ, а также через сухопутный участок российско-белорусской государственной границы.

Согласно новому документу, данный запрет не распространяется на военнослужащих, гражданский персонал, сотрудников компетентных органов РФ военных баз и воинских частей, которые дислоцированы за пределами России.

Кроме того, это относится к членам их семей и гражданам, обеспечивающим функционирование данных частей, выезжающих из РФ, при условии предъявления документов, удостоверяющих личность, и командировочных или отпускных удостоверений.

Запрет также не будет распространяться на россиян, которые являются сотрудниками организаций, строящих за рубежом объекты критически важных энергетических инфраструктур в соответствии с международными соглашениями РФ в сфере ядерной энергетики. Данные граждане могут выехать из России, если предъявят удостоверение личности.

Под запрет также не попадают россияне, которые являются членами экипажей морских судов, следующих для смены экипажей за рубежом, а также граждан, обслуживающих трансграничные объекты инфраструктуры.