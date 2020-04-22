В испанском порту Лас-Пальмас застряли около 200 российских моряков

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Почти 200 российских моряков не могут вернуться на родину из испанского порта Лас-Пальмас, сообщил "Интерфаксу" руководитель Калининградского отделения Российского профсоюза моряков (РПМ) Вадим Мамонтов.

"Ситуация довольно критическая. Уже длительное время мы не можем помочь вернуться домой гражданам России, которые работали на судах в море. Сегодня в Лас-Пальмасе "зависло" 100 жителей Калининграда, 50 крымчан и более 20 человек из регионов Северо-Запада. При этом крюинговые компании, которые отправляли их в море, смогли договориться с авиакомпанией о вывозном рейсе. Но дальше ситуация зашла в тупик", - рассказал Мамонтов.

По его словам, авиаперевозчик, ссылаясь на существующие требования, запросил от крюинга официальные письма от региональных властей, что они готовы взять на себя ответственность и принять своих жителей в условиях мер по борьбе с коронавирусом. Однако местные власти говорят, что федеральное законодательство позволяет авиакомпании выполнить вывозной рейс и отказываются давать такое письмо.