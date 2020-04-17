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Татьяну Буланову перевели из реанимации в палату

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Певица Татьяна Буланова чувствует себя хорошо, она переведена из реанимации, но о выписке из больницы говорить рано. Об этом сообщил "Интерфаксу" в пятницу представитель артистки Константин Сергеев.

"Татьяна чувствует себя хорошо, с понедельника она переведена из реанимации, сейчас в обычной палате, ей проводят процедуры", - сказал Сергеев.

Он уточнил, что врачи пока не делают прогнозов о выписке артистки, "пока побудет под наблюдением".

Ранее сообщалось, что Буланова госпитализирована в больницу в Санкт-Петербурге в предынсультном состоянии. Как сообщал "Интерфаксу" Сергеев, певица находилась в реанимации.

Буланова родилась 6 марта 1969 года. Российская эстрадная певица, актриса и телеведущая. Заслуженная артистка РФ (2004).

Татьяна Буланова

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