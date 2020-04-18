Путин поручил правительству подготовить прогноз по заболеваемости COVID-19 в РФ

Москва. 18 апреля. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поручил правительству к 20 апреля обеспечить формирование краткосрочного прогноза количества граждан, которые могут заболеть коронавирусом.

Доклад с такой информацией должен представляться президенту ежедневно. Поручение опубликовано на сайте Кремля.

Кроме того, к указанной дате правительству поручено принять меры по формированию единого федерального резерва, в который войдут средства индивидуальной защиты для медработников, медоборудование, лекарства, дезинфицирующие и иные средства, необходимые для профилактики, диагностики и лечения коронавируса.

Как отмечается в поручении, должен быть предусмотрен механизм оперативного направления этих ресурсов в медицинские организации.

Ранее в субботу оперштаб сообщил, что в России за сутки зарегистрированы еще 4 785 случаев новой коронавирусной инфекции.

Всего в РФ зарегистрировано 36 793 заболевших COVID-19.