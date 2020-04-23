Татарстан ввел собственные штрафы за нарушение самоизоляции

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Депутаты Госсовета Татарстана приняли поправки в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающие суммы штрафов за нарушение режима самоизоляции.

Как передаёт корреспондент "Интерфакса", жителям республики грозит предупреждение либо штраф от 1 тыс. до 4 тыс. рублей, должностным лицам - штраф от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, юридическим лицам - штраф от 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

В случае повторного нарушения размер штрафов увеличивается. Для граждан он составит 5 тыс. рублей, должностные лица будут оштрафованы на сумму от 40 до 50 тыс. рублей, юридические - от 300 до 500 тыс. рублей.

Полномочия составлять протоколы об административном правонарушении будут закреплены за органами местного самоуправления.

До последнего времени административные штрафы им назначались по статье КоАП РФ "невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения".