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"Ростех" пообещал исполнить госзаказ по ИВЛ за 2-3 месяца

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Москва. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Государственный заказ на аппараты искусственной вентиляции легких будет исполнен за 2-3 месяца, предприятия работают круглосуточно, сообщили "Интерфаксу" в "Ростехе".

В пресс-службе госкорпорации сообщили, что концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) поставит государству более 6700 аппаратов искусственной вентиляции легких.

"Понимая острую необходимостью медицинских учреждений в этом оборудовании, мы в 10 раз увеличили объемы производства - до 3 тысяч единиц в месяц... В первую очередь оборудование будет направляться в регионы, где складывается наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка", - заявили в Ростехе

"Кроме того, холдинг "Швабе" ведет поставки теплотелевизионных регистраторов, бесконтактных термометров и установок обеззараживания воздуха в федеральные органы исполнительной власти", - сообщили в пресс-службе

Ростех

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