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В Новосибирск из Бангкока самолетом вывезли 180 россиян

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Самолет из Бангкока с гражданами России на борту прибыл в новосибирский аэропорт Толмачево, свидетельствуют данные онлайн-табло аэропорта.

В РоссииСогласован график вывозных рейсов до 21 апреляЧитать подробнее

Рейс выполнила авиакомпания S7 Airlines на воздушном судне А-321.

По данным Минтранса РФ, на борту самолета 180 пассажиров: 135 взрослых, 45 детей (в том числе трое младенцев).

Следующий вывозной рейс в Новосибирск запланирован на понедельник, самолет авиакомпании S7 Airlines должен прибыть из Камрани (Вьетнам).

Бангкок Новосибирск S7

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