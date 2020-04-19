Во Владивосток из Японии вывозным авиарейсом доставили 123 россиянина

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Самолет, выполняющий вывозной рейс из Токио, прибыл в воскресенье в аэропорт Владивостока, сообщается на онлайн-табло аэропорта.

Борт приземлился в 17:55 (10:55 по Москве). Рейс выполнила авиакомпания "Аврора" на воздушном судне Airbus 319.

Посольство РФ в Японии сообщило, что на родину этим рейсом отправились 123 человека. Как сообщается на странице дипмиссии в соцсети, большинство из них - жители Приморского края.

В течение 14 дней всем прибывшим пассажирам предстоит соблюдать карантин.

Как сообщалось, накануне вывозным рейсом авиакомпании S7 из Бангкока во Владивосток прилетели 195 россиян, в том числе 40 детей.