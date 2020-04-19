Мантуров посоветовал пить травяные чаи в преддверии возможного подорожания импорта

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - Минпромторг не фиксирует серьезного роста цен на продовольственные товары, но со временем на импортные продукты могут подняться.

Как заявил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия-1" (ВГТРК), такое развитие событий вероятно в связи с колебаниями курсов валют и тенденциями на мировых рынках.

В качестве примера продуктов, цены на которые могут пойти вверх, он привел кофе, который в РФ вообще не выращивается, и чай, который выращивается только в Краснодарском крае, и то очень в несущественных объемах.

"Но при этом у нас выращиваются травяные чаи, иван-чай, например, и здесь мы с вами не зависим от импорта. Ну, я, например, активно пью сегодня наши российские травяные чаи. Всем рекомендую это делать, там нет кофеина", - сказал министр.

Он заверил однако, что пополнение запасов продовольствия в торговых сетях происходит ежедневно. "Просто раньше такого торговые сети не делали. Они понимали и рассчитывали ежедневно потоки, там больше привозили к выходным дням, меньше - в будние дни, все работало штатно", - пояснил Манутров

По его словам, когда пошел резкий ажиотаж, то сначала была поставлена задача сформировать запасы на 21 день. "Этот 21 день исчез ровно за три дня. И мы, уже исходя из этого ажиотажного спроса, посчитав, какой объем требуется, поставили задачу коллегам обязательно иметь в наличии двухмесячный запас", - рассказал министр.