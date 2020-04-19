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В "Роскосмосе" заявили о возможности осуществлять пуски в стратосферу с "Восточного"

Москва. 19 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" не планирует строить инфраструктуру и налаживать специальное производство для развития полетов в стратосферу, такие пуски могут осуществляться с космодрома "Восточный", заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин.

"Можем пуски в стратосферу осуществлять, используя инфраструктуру космодрома "Восточный". Можем использовать нашу аппаратуру для тестирования на этих стратостатах, которые частники будут изготавливать", - сказал Рогозин в интервью радиостанции "Комсомольская правда".

Он отметил, что работы по данному направлению госкорпорация будет осуществлять в рамках частно-государственного партнерства с частными компаниями.

Идеи запуска

В конце марта 2020 года президент РФ Владимир Путин проводил встречу с представителями общественности, в ходе которой к нему обратился руководитель аэрокосмической лаборатории "Стратонавтика" Денис Ефремов, которая разрабатывает ряд проектов в области подъема различных объектов стратосферу, в так называемый ближний космос. Он сообщил, что лаборатория пытается разработать систему доступа к интернету в труднодоступных районах РФ. По мнению авторов проекта, это может оказаться дешевле спутникового интернета. При этом президенту сообщили, что в России нет ответственной структуры за работу в стратосфере, органа, который давал бы разрешения на эти работы.

Ефремов попросил поддержать это направление и подсказать, кто сможет помочь в реализации проекта.

Роскосмос Дмитрий Рогозин

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