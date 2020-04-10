Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:05Заразились
на 10.04В России 11 917+1 786В мире 1 595 350+84 246

Крым введет штрафы за нарушение режима самоизоляции по примеру Москвы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Крыма подготовило поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы для нарушителей режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

Пандемия коронавируса

"Опять пробки, режим самоизоляции, мягко говоря, не соблюдается. Мы договорились, сегодня будет проведена сессия (Государственного совета Крыма - ИФ), будут собраны подписи депутатов, будет заключено соглашение с МВД. По примеру Москвы МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобили за нарушение правил самоизоляции", - сказал глава республики Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в пятницу.

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко уточнил, что проект закона предусматривает штрафы за нарушение режима самоизоляции для физических лиц в размере 4 тысяч рублей, при повторном нарушении - 5 тысяч рублей.

Должностные лица за нарушение правил работы в условиях режима повышенной готовности должны будут заплатить от 30 до 40 тысяч рублей (при повторном - до 50 тысяч), юрлица - от 200 до 300 тысяч (при повторном - до 500 тысяч). Автомобилистов будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

В РоссииВ Севастополе отложили введение пропусков на выход из дома из-за очередейЧитать подробнее

Ситуация с коронавирусом в Крыму

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.

Ночью 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост для контроля въезжающих, всем измеряют температуру, собирают личные данные. В регионе ограничено автобусное сообщение между городами и движение поездов, запрещено далеко ездить на личном транспорте без спецсправки.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 4 тыс. человек, на карантине в больницах - порядка 80 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 28 жителей республики и шести севастопольцев, 12 из них уже выздоровели.

Возбуждено первое в Крыму уголовное дело за нарушение режима самоизоляции по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил): крымчанин заразил в частной клинике врача, а через него и члена семьи медика.

Московские штрафы

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тысяч рублей. Однако первые девять штрафов за эти нарушения в столице были выписаны по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Нарушителей оштрафовали на 15 тыс. рублей каждого.

Москва в режиме самоизоляции

16
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.Жителей города обязывают соблюдать на улицах, в магазинах, на транспорте и в других общественных местах социальную дистанцию не менее 1,5 метров. Исключение - поездки на такси.Покидать квартиру можно только для обращения за экстренной медицинской помощью и в случае иной прямой угрозы жизни и здоровью, обязательных поездок на работу, покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии не дальше ста метров от дома и выноса мусора.Мэр Москвы заявил, что в течение недели в столице заработает умная система контроля за соблюдением самоизоляции и установленных правил перемещения граждан. "Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - пообещал мэр.Введенный 30 марта режим обязательной самоизоляции для всех москвичей будет действовать до 14 апреля, заявили "Интерфаксу" в столичном оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом.Большинство москвичей решили остаться дома в первый день объявленной властями "всеобщей самоизоляции": опустели не только улицы, но и магазиныТем временем в России зарегистрировано свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции за сутки, общее число диагнозов в стране достигло 1836, сообщает оперативный штаб.Москва не просто ограничила массовые мероприятия в парках, но и закрыла крупнейшие из них, в частности, ЦПКИО имени Горького, парк Сокольники, парк "Зарядье" и ВДНХ.В столице и Московской области с 28 марта закрыты не только рестораны и кафе, но и магазины (за исключением тех, что торгуют продовольственными товарами и товарами первой необходимости), а также парикмахерские, салоны красоты, бани и солярииВ четверг президент России Владимир Путин выступил с телеобращением. Он объявил нерабочими дни с 30 марта по 5 апреля с сохранением заработной платы, отметив, что эта мера должна сдержать распространение коронавируса в России.Российские школьники уже ушли на каникулы до 12 апреля, а вузы страны перешли на дистанционное обучениеБолее четверти случаев инфицирования COVID-19 в РФ - контактные, заявила глава Роспотребнадзора Анна ПоповаГлава российского правительства Михаил Мишустин призвал глав субъектов РФ проработать введение карантинов, подобных введенному в МосквеВ ближайшие дни покидать место проживания можно будет только по специальным пропускам.Указ мэра Москвы Сергея Собянина не ограничивает передвижение автомобилей в столице, разъяснил оперативный штаб по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. "Ограничение движения личного и служебного, специального и общественного автотранспорта указом не предусмотрено", - говорится в сообщении штаба.Власти Московской области также приняли решение ограничить выход жителей из своих домов
С 30 марта в Москве введен режим домашней самоизоляции для всех жителей города вне зависимости от возраста. Мэр Москвы подчеркнул, что режим самоизоляции не запрещает гражданам приезжать в столицу и уезжать из нее.
Крым Сергей Аксенов Игорь Михайличенко коронавирус

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Большинство россиян отказались от рукопожатий и объятий из-за коронавируса

В Москве началась тотальная проверка монастырей на коронавирус

Сообщение о 300 заразившихся COVID-19 в Бурятии стало поводом для уголовного дела

Ритейлеры предостерегли от "резкого и упрощенного" регулирования наценки

Ритейлеры предостерегли от "резкого и упрощенного" регулирования наценки

Регионы РФ попросили продлить учебный год для 1-4 классов на июнь

Экономический кризис

Выручка рестораторов Владивостока упала на 80%, бизнес ищет новые форматы работы. Обзор

Выручка рестораторов Владивостока упала на 80%, бизнес ищет новые форматы работы. Обзор

Власти Чукотки разрешили работать кинотеатрам, баням и соляриям

Власти Чукотки разрешили работать кинотеатрам, баням и соляриям

Запрет на посещение парков в Петербурге из-за коронавируса оспорили через суд

В России коронавирус нашли еще у 1786 человек

В России коронавирус нашли еще у 1786 человек

"Ъ" узнал о запрете на торговлю разливным пивом в трех регионах РФ из-за пандемии

"Ъ" узнал о запрете на торговлю разливным пивом в трех регионах РФ из-за пандемии
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');