Крым введет штрафы за нарушение режима самоизоляции по примеру Москвы

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Правительство Крыма подготовило поправки в региональный кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие штрафы для нарушителей режима самоизоляции в условиях распространения коронавируса.

"Опять пробки, режим самоизоляции, мягко говоря, не соблюдается. Мы договорились, сегодня будет проведена сессия (Государственного совета Крыма - ИФ), будут собраны подписи депутатов, будет заключено соглашение с МВД. По примеру Москвы МВД будет составлять протоколы об административных нарушениях на пешеходов и автомобили за нарушение правил самоизоляции", - сказал глава республики Сергей Аксенов на заседании регионального оперативного штаба по COVID-19 в пятницу.

Вице-премьер Крыма Игорь Михайличенко уточнил, что проект закона предусматривает штрафы за нарушение режима самоизоляции для физических лиц в размере 4 тысяч рублей, при повторном нарушении - 5 тысяч рублей.

Должностные лица за нарушение правил работы в условиях режима повышенной готовности должны будут заплатить от 30 до 40 тысяч рублей (при повторном - до 50 тысяч), юрлица - от 200 до 300 тысяч (при повторном - до 500 тысяч). Автомобилистов будут штрафовать на 5 тысяч рублей.

Ситуация с коронавирусом в Крыму

На Крымском полуострове с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Власти Севастополя с 1 апреля объявили о самоизоляции для всех жителей. По указу главы Крыма, запрет на выход из дома, за исключением некоторых случаев, начал действовать в республике 3 апреля.

Ночью 2 апреля на Крымском мосту установили блокпост для контроля въезжающих, всем измеряют температуру, собирают личные данные. В регионе ограничено автобусное сообщение между городами и движение поездов, запрещено далеко ездить на личном транспорте без спецсправки.

На полуострове под меднаблюдением на дому и в обсерваторах остаются около 4 тыс. человек, на карантине в больницах - порядка 80 пациентов. Диагноз "коронавирус" подтвержден у 28 жителей республики и шести севастопольцев, 12 из них уже выздоровели.

Возбуждено первое в Крыму уголовное дело за нарушение режима самоизоляции по ст. 236 УК РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических правил): крымчанин заразил в частной клинике врача, а через него и члена семьи медика.

Московские штрафы

Ранее в апреле мэр Москвы Сергей Собянин подписал закон о поправках в КоАП Москвы, которыми вводятся штрафы за нарушение режима самоизоляции гражданами в сумме 4-5 тысяч рублей. Однако первые девять штрафов за эти нарушения в столице были выписаны по статье 6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Нарушителей оштрафовали на 15 тыс. рублей каждого.