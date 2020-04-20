"Роскосмос" предложил перенаправить деньги со строительства "Восточного" на борьбу с COVID-19

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - "Роскосмос" предложил перенаправить часть бюджетных средств, выделявшихся на строительство стартового комплекса для ракет "Ангара" на космодроме "Восточный", для финансирования кабинетом министров мер по борьбе с COVID-19, сообщил "Интерфаксу" источник в ракетно-космической отрасли.

"Средства будут направлены на борьбу с экономическими последствиями коронавирусной инфекции, а также на мероприятия по устранению ее последствий", - сказал собеседник агентства.

Ранее в апреле газета "Коммерсант" сообщала, что Минфин закончил сбор предложений по изменению расходной части федерального бюджета на 2020 год для финансирования программы поддержки экономики в условиях коронавирусной инспекции. По данным издания, всего резервы правительства на эти цели увеличатся до 646 млрд руб. Свои предложения по сокращению представил и "Роскосмос", согласившийся сократить на 7,5 млрд рублей текущие расходы на проектирование ракетоносителя "Ангара-5", написала в понедельник газета.

Источник "Интерфакса" заявил, что речь идет именно о деньгах, выделенных на строительство стартового комплекса, а не ракеты-носителя. "В настоящее время идет доработка технических параметров инвестпроекта по строительству стартового комплекса, в связи с этим и было принято решение о перераспределении выделенных на него ранее средств", - пояснил собеседник агентства.

О ракетах "Ангара"

"Ангара" - семейство ракет-носителей модульного типа с кислородно-керосиновыми двигателями, включающее в себя носители четырех классов - от легкого до тяжелого - в диапазоне грузоподъемностей от 1,5 ("Ангара 1.1") до 35 ("Ангара-А7") тонн на низкой околоземной орбите (при старте с космодрома Плесецк). Головным разработчиком и производителем РН семейства "Ангара" является Государственный космический научно-производственный центр имени М.В.Хруничева.

В мае 2019 года сообщалось, что в 2019-2021 годах Минобороны РФ проведет три запуска ракеты-носителя "Ангара-А5", и один - "Ангары 1.2", однако позднее пуск 2019 года был перенесен на 2020. Министерство является основным заказчиком семейства.

В данный момент на космодроме Восточный ведется строительство объектов второй очереди, которые позволят запускать с него ракеты семейства "Ангара".

Всего на стартовом комплексе для ракет-носителей семейства "Ангара" идет строительство 24 сооружений. За всеми видами работ, их объемами и сроками "Роскосмос" ведет круглосуточный контроль, в том числе с использованием аэросъемки и орбитальной группировки спутников. Окончание работ запланировано на конец 2022 года, первый пуск - на 2023 год.

Ранее сообщалось, что на космодроме "Восточный" введены меры по предупреждению распространения коронавируса.