Архангельские власти и полиция снесли лагерь активистов в Шиесе

Москва. 5 февраля. INTERFAX.RU - Сотрудники министерства природных ресурсов и лесопромышленного комплекса Архангельской области совместно с МВД ликвидировали палаточный лагерь экоактивистов, наблюдавших за рекультивацией в Шиесе, сообщает пресс-служба правительства региона.

Там уточнили, что представители Яренского лесничества еще 26 января вручили проживавшим в лагере уведомление о необходимости до 3 февраля освободить территорию: тогда было найдено 16 сооружений. Незаконные постройки на территории полигона оставались на момент 4 февраля.

Согласно сообщению, полиция сопровождала сотрудников ведомства при проверке, один из активистов палаточного лагеря проявил агрессию и был задержан. Все, что было собрано подрядными организациями на территории, направлено на ответственное хранение в Яренск.

Как уточнил заместитель председателя правительства Архангельской области Евгений Автушенко, если не убрать несанкционированные постройки, могут быть сорваны этапы рекультивации. Он отметил, что за ходом рекультивации можно наблюдать по прямой трансляции на сайте "Технопарка", а также с периметра, за пределами участка, где ведутся работы.

В свою очередь экоактивисты утверждают, что вывезена была только часть вещей и продуктов питания, сами постройки и палатки были снесены и закопаны грунтом. Задержанных, по словам активистов, было двое - обоих допрашивали в Яренске до вечера. Оставшиеся в лагере люди ушли в лес, когда приехали полицейские.

"Когда вернулись, увидели, что лагеря больше нет, все сравняли, все снесли. Что было можно вынести - вынесли. Место лагеря засыпают гравием, заравнивают, загрейдеровывают", - написал в соцсетях активист Евгений Тропин.

Ликвидированный лагерь начали строить в середине марта 2019 года. Он получил название "Ленинград", так как первую палатку активисты получили из Петербурга.

Как ранее сообщалось со ссылкой на активистов, в четверг сотрудники полиции прибыли в лагерь на станции Шиес, один человек был задержан.

Судьба проекта "Шиес"

В 2018 году комиссия по инвестиционной политике и развитию конкуренции в Архангельской области утвердила инвестиционный проект по созданию экотехнопарка "Шиес". Проект, предусматривавший строительство полигона по размещению отходов из Москвы в Ленском районе региона, был признан приоритетным.

Летом 2019 года ООО "Технопарк" завершил работы в рамках первого этапа инженерной подготовки территории для строительства "Шиеса". Жители и экоактивисты Архангельской области и Коми негативно отнеслись к проекту. В регионах проходили акции против строительства полигона.

В апреле прошлого года губернатор Архангельской области Игорь Орлов и глава Коми Сергей Гапликов ушли в отставку. Их места заняли Александр Цыбульский и Владимир Уйба соответственно. Они выступили против продолжения строительства полигона в Шиесе.

Правительство Архангельской области в одностороннем порядке расторгло соглашение с ООО "Технопарк" о сопровождении инвестиционного проекта "Шиес" и исключило его из списка приоритетных. Цыбульский заявлял, что рекультивацию планировалось завершить до конца 2020 года.

В начале текущего года инициативная группа "Чистая Урдома" объявила об окончании более чем двухлетней протестной кампании против строительства мусорного полигона в Шиесе.