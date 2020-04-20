В Центральной России введены дополнительные ограничения из-за COVID-19

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Власти регионов Центрального федерального округа из-за увеличения числа людей, инфицированных коронавирусом, вводят новые ограничительные меры.

Так, в Белгородской области изменен режим работы всех объектов торговли: до конца апреля они должны быть закрыты по субботам и воскресеньям, сообщили "Интерфаксу" в облправительстве.

Эти ограничения не затронут предприятия, которые обеспечивают население продуктами питания и товарами первой необходимости, а также предприятия дистанционной торговли. Кроме того, ограничения не коснутся магазинов сантехнических товаров, запчастей для транспортных средств, строительных и отделочных материалов, инструментов, садово-огородного инвентаря, семян, саженцев, рассады, периодических изданий. При этом по-прежнему закрыты все торгово-развлекательные центры в регионе.

Власти Ярославской области усилили профилактические меры на посту ДПС Переславля-Залесского - южных границ региона. "Помимо сотрудников МВД на месте работают представители Роспотребнадзора, здравоохранения, Росгвардии, администрации, в том числе глава городского округа и его замы", - говорится в сообщении правительства области.

Они проводят беседы с въезжающими в регион и раздают им памятки. Автомобилистов просят при появлении первых респираторных симптомов незамедлительно обращаться за медпомощью и не посещать общественные места.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников потребовал от глав районов изолировать всех людей, прибывающих в регион. "Настоятельно требую в отношении прибывающих лиц выводить их на самоизоляцию и контролировать. От них сегодня идет передача инфекции", - приводит слова Ситникова пресс-служба администрации региона.

Губернатор напомнил, что ранее на режим самоизоляции отправляли только тех, кто приезжал из-за границы, сейчас это касается всех, кто приезжает в Костромскую область.

Ужесточен контроль за въезжающими и в Тульской области. "Граждане, прибывающие в Тульскую область из других регионов, теперь смогут сообщить о своем прибытии и месте пребывания как на "горячую линию", так и на сайте правительства региона. При этом они обязаны уйти на самоизоляцию на две недели", - сообщила пресс-служба облправительства.

Кроме того, до 26 апреля в регионе продлеваются ограничения на работу организаций общественного питания, торгово-развлекательных центров, строительных магазинов, пунктов самовывоза, нестационарных торговых объектов.

При этом предприятия розничной торговли могут работать без открытия торгового зала исключительно с использованием курьерской доставки, в том числе цветов и стройматериалов.

Также режим обязательной изоляции для лиц старше 65 лет продлен до 30 апреля.

Транспортные ограничения вводят в Тамбовской и Калужской областях. В Тамбове с 24 апреля временно приостановит свою работу один из автовокзалов. "Вынужденное решение вызвано снижением пассажиропотока, которое произошло из-за введения дополнительных мер по борьбе с распространением в регионе новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы обладминисттрации.

Автобусы по всем внутриобластным и межрегиональным маршрутам с 24 апреля будут отправляться от другого автовокзала - "Северного". Как подчеркивают в областном управлении транспорта и автомобильных дорог, это временная мера, которая будет действовать до стабилизации эпидситуации.

В городских округах Калужской области с понедельника и как минимум до конца недели общественный транспорт работает в ограниченном режиме и запущен в первую очередь для того, чтобы перевозить работающих жителей двух городов.

По данным пресс-службы администрации Обнинска, в городе автобусы перевозят жителей с 6:00 до 9:30 и с 16:00 до 20:30.

Как сообщает пресс-служба городской управы Калуги, в областном центре автобусы и троллейбусы работают с 5:00 до 10:00 и с 16:00 до 24:00.

В Липецкой области электронные пропуска ввели для передвижения по Липецку, Ельцу, Задонску и Чаплыгину, сообщила пресс-служба администрации региона. Такой пропуск не требуется в случае выноса мусора, выгула собаки или если житель является сотрудником предприятия, получившего разрешение на работу.

Заказывать пропуск необходимо в случае похода в магазин, аптеку, банк, на почту, в госучреждение, медицинский или ветеринарный центр, для поездки на дачу, доставки товаров первой необходимости или получения бытовых услуг. В случае выхода из дома без пропуска жителю грозит штраф.