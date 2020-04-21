Фармацевты готовы отказаться от выпуска жизненно важных лекарств

Нерентабельным стало производство парацетамола, ибупрофена и димедрола

Фото: Денис Абрамов/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Крупнейшие российские фармацевтические компании могут прекратить выпуск больше 50 жизненно важных препаратов (ЖНВЛП), производство которых из-за низкой предельной цены уже было нерентабельным. Девальвация рубля и удорожание импорта усугубили ситуацию, пишет "Коммерсантъ".

Газета сослалась на письмо семи компаний Минпромторгу. Обращение подписали в том числе "Дальхимфарм", "Озон фармацевтика", "Биосинтез" и "Фармстандарт" Виктора Харитонина. В перечне лекарств, которые стали для них нерентабельными, оказались парацетамол, раствор глюкозы, ибупрофен и димедрол.

Для "Биосинтеза" себестоимость производства упаковки парацетамола с 20 таблетками составляет 16,46 рубля, тогда как максимальная допустимая цена установлена на 10,1 рубля, говорится в письме.

Из-за падения курса рубля и пандемии коронавируса вырос спрос на импортные субстанции и увеличилась их стоимость, указали участники рынка. Так, цена субстанции ибупрофен увеличилась с $22,3 до $28 за 1 кг, а парацетамола — с $4,7 до $5,8. "Биосинтез" сообщил, что уже приостановил выпуск этих лекарств, а также ряда других.

Цены на ЖНВЛП были зарегистрированы в 2009 году, напомнил гендиректор "Озон Хэлскеа" Андрей Горшков. Тогда за основу брались средние цены, которые указывали сами производители по данным прошлогодних продаж. После резкого снижения курса рубля в 2014 году некоторые препараты уже ушли с российского рынка из-з нерентабельности производства, добавил Горшков и предупредил, что это может повториться.

В 2019 году были утверждены новые правила ценообразования ЖНВЛП, обязывающие производителей перерегистрировать цены до конца 2020 года. Система предусматривает, что стоимость так называемых инновационных препаратов не должна превышать их цены в других странах, а стоимость аналогов будет регистрироваться с понижающим коэффициентом. В целом такой подход устраивал отрасль, пока к нему не добавили правило, по которому новые цены не могут превышать уже существующие, пишет газета. В результате производители должны перерегистрировать цены на более низкие.