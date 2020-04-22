Росстат констатировал взлет производства лекарств и медоборудования в марте

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Россия на фоне разворачивающейся эпидемии коронавирусной инфекции резко увеличила производство фармацевтических субстанций и медицинского оборудования.

Как сообщил в среду Росстат, производство фармацевтических субстанций, включая антибиотики, выросло в марте на 64,1% год к году. Выпуск электронного оборудования для медицинских целей (диагностика и терапия) увеличился на 49%, а за первый квартал в целом - на 29,8%, произведено продукции на 4,1 млрд руб.

На 14,6% выросло по сравнению с мартом прошлого года производство лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях.

Рост цен на лекарства и витамины в РФ в период с 14 по 20 апреля все еще превышает общую инфляцию, однако по сравнению с предыдущими периодами темпы продолжили замедляться.

Инфляция в РФ с 14 по 20 апреля 2020 года составила 0,2% после аналогичного показателя индекса потребительских цен неделей ранее и 0,3% двумя периодами ранее.