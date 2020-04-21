Кремль не согласился с утверждением о риске политического кризиса в РФ из-за COVID-19

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - В Кремле не согласны с постановкой вопроса о том, что экономические трудности, вызванные коронавирусом, приведут к политическому кризису в РФ.

На вопрос журналистов, есть ли в Кремле опасения, что экономический кризис повлечет за собой политические последствия, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал: "Мы не согласны с такой постановкой вопроса в целом, концептуально".

"Конечно же, и в Кремле, и в координационной комиссии очень внимательно наблюдают за социально-экономическим положением в различных регионах. Разумеется, сама по себе ситуация, связанная с пандемией коронавируса, не могла оставить нашу страну в стороне от кризиса - мы являемся интегральной частью всего мирового сообщества, мировой экономики, и, конечно, мы также переживаем трудности", - отметил пресс-секретарь.

"Вы знаете, что наше правительство, президент каждый день работают для того, чтобы отслеживать ситуацию и принимать те меры, которые направлены на минимизацию негативных последствий этого кризиса для людей", - сказал Песков.

Он признал, что, "безусловно, тяжело, особенно тяжело в период самоизоляции, но здесь преследуется главная цель: абсолютным приоритетом над экономическими трудностями все-таки является человеческая жизнь".

"По мере того как эпидемиологическая опасность будет отступать, начнется плавное возвращение к экономической жизни, будут более полно функционировать механизмы экономической поддержки как отдельным гражданам, так и микробизнесу, а также среднему бизнесу, крупному бизнесу, который является крупным работодателем", - отметил Песков.

По его словам, "приоритетом станут те участники экономической жизни, которые сохранили рабочие места".