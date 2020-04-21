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Кремль будет ждать официальной информации о здоровье Ким Чен Ына

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Кремлю неизвестно, насколько достоверны сообщения СМИ о состоянии здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына, Москва ждет официальной информации на этот счет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы видели сообщения СМИ, не знаем, в какой степени эти сообщения соответствуют действительности. Ждём официальных данных", - сказал Песков журналистам во вторник, отвечая на вопрос, осведомлены ли в Кремле о состоянии здоровья северокорейского лидера.

Телеканал CNN со ссылкой на осведомленного чиновника сообщил, что США проверяют информацию о плохом самочувствии северокорейского лидера, в частности, разведданные о том, что Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции. Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK сообщило, что Ким проходит лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры.

Собеседник Daily NK утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.

Между тем, в Сеуле заявили, что Южная Корея не заметила никаких признаков, свидетельствующих о плохом самочувствии Ким Чен Ына. "Нам нечего подтвердить, и в Северной Корее не было обнаружено никакой необычной активности", - говорится в сообщении для СМИ Кан Мин Сока, пресс-секретаря администрации южнокорейского президента Мун Чжэ Ина.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике на заседании Политбюро правящей Трудовой партии Кореи сообщалось 11 апреля. Между тем, 15 апреля в день рождения основателя КНДР Ким Ир Сена традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало.

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.

Дмитрий Песков Ким Чен Ын

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