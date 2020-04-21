В Госдуме рассказали, с чем может быть связано отсутствие Ким Чен Ына на публике

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа не сомневается, что в КНДР, как и во многих других странах, предпринимаются шаги для того, чтобы уберечь лидера Северной Кореи Ким Чен Ына от коронавирусной инфекции.

Как заявил Чепа "Интерфаксу" во вторник, именно этим, по его мнению, могут объясняться сообщения об отсутствии Ким Чен Ына на мероприятиях 15 апреля в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Чепа отметил, что "сегодня у ВОЗа нет никакой информации о распространении вируса в Северной Корее, хотя она находится рядом с Южной Кореей и с Китаем, и когда в этих регионах вирус распространился, о КНДР ничего не сообщалось".

Зампред комитета заявил, что массовость мероприятий в КНДР "неоднократно видел своими глазами". Вместе с тем, "чем больше что-то скрывают, тем больше вокруг этого всяких сплетен и недомолвок", уверен депутат Думы. "Информацию нужно давать, не скрывать, не бояться. Ничего страшного в этом нет", - сказал Чепа.

Ранее во вторник первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал фейком появившееся в западных СМИ сообщение о возможном ухудшении состояния здоровья Ким Чен Ына. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что Кремлю неизвестно, насколько достоверны сообщения о проблемах со здоровьем у лидера Северной Кореи, российские власти ждут официальной информации на этот счет.

Что случилось с Ким Чен Ыном - версия СМИ

Ранее телеканал CNN со ссылкой на американского чиновника сообщил, что в США проверяют разведданные о том, что Ким Чен Ын находится в серьезной опасности после операции. Это сообщение появилось после того, как южнокорейское интернет-издание Daily NK написало, что лидер КНДР проходит медицинское лечение на вилле в курортном уезде Хянсан за пределами Пхеньяна после сердечно-сосудистой процедуры.

"Насколько я понимаю, он боролся (с сердечно-сосудистыми проблемами) с августа прошлого года, но состояние ухудшилось после неоднократных посещений горы Пэкту", - сказал анонимный источник южнокорейскому новостному изданию.

Собеседник Daily NK утверждал, что Ким Чен Ын столкнулся с проблемами со здоровьем в последние месяцы из-за ожирения, курения и стресса.

В последний раз о появлении Ким Чен Ына на публике, на заседании Политбюро правящей Трудовой партии сообщалось 11 апреля. Между тем, 15 апреля в годовщину со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена традиционных сообщений о визите его внука в Кымсусанский Дворец Солнца не последовало.

Отсутствие сообщений о северокорейском лидере в государственных СМИ КНДР часто вызывает слухи о состоянии его здоровья.

Ким Чен Ын уже исчезал из поля зрения общественности более чем на месяц в 2014 году. После он появился с тростью. Южнокорейская разведка тогда сообщила, что ему удалили кисту с лодыжки.