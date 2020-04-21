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В Госдуме назвали фейком сообщения об ухудшении здоровья Ким Чен Ына

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков назвал фейком появившееся в западных СМИ сообщение о возможном ухудшении состояния здоровья лидера КНДР Ким Чен Ына.

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"В США есть много публики, которая зарабатывает на псевдосенсациях, и один из самых любимых объектов рождения фейковых новостей - как раз КНДР", сказал Новиков, комментируя сообщения CNN о проверке информации об ухудшении здоровья Ким Чен Ына,

Он отметил, что это уже не первое недостоверное сообщение американских СМИ о событиях в КНДР. "То там "расстреливают" дядю Ким Чен Ына, который потом через некоторое время встречает зарубежные делегации в аэропорту, то еще что-то приключается, чего на самом деле не было", - сказал политик.

По мнению замглавы думского комитета, в США недовольны независимым курсом, который проводит Пхеньян. "За этим скрывается ощущение неудовлетворенности тем, что КНДР - государство, у которого есть свой взгляд на путь развития, на национальную оборону, на защиту своего населения".

Госдума КНДР Ким Чен Ын

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