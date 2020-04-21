В Минздраве посоветовали снизить на 30% суточную калорийность рациона на карантине

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Главный внештатный кардиолог Минздрава России Сергей Бойцов посоветовал на карантине снизить калорийность рациона и не забывать о физической нагрузке.

"В условиях изоляции постоянно тянет к еде из-за близости холодильника. Но суточная калорийность рациона должны быть снижена на 30%", - сказал он в интервью, опубликованном на портале стопкоронавирус.ру во вторник.

Он выразил уверенность, что "даже на малой территории квартиры можно организовать пространство для физических нагрузок, эквивалентных 10 тысячам шагов". "Занимайтесь гимнастикой, найдите те упражнения, которые вам подходят", - советует Бойцов.

Отвечая на вопрос, может ли коронавирус спровоцировать развитие сердечно-сосудистых заболеваний, кардиолог сказал, что "пока однозначного ответа нет: инфекция новая и опыт в ее лечении практически отсутствует".

"У пациентов с тяжелым течением (COVID-19 - ИФ) часто поражается мышца сердца. При этом мы не знаем, как будет протекать этот процесс в дальнейшем, после окончания острого периода: разовьется ли фиброз, будет ли это влиять на функцию сердца как насоса, будет ли это провоцировать аритмию", - отметил Бойцов.

Он заявил, что о последствиях врачи смогут узнать уже после окончания эпидемии, поэтому "планируем дальше наблюдать за нашими пациентами".

Также Бойцов посоветовал постоянно проветривать помещения - "чистый воздух снижает вероятность инфицирования".

Ранее в апреле эксперты Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи рекомендовали во время карантина придерживаться принципов здорового питания, потребляя 1500-1800 ккал в сутки (для здорового взрослого человека).