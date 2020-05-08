Треть британцев поправилась с начала карантина на 2-3 кг

Москва. 8 мая. INTERFAX.RU - С начала карантинных ограничений в Великобритании физическая активность взрослых в стране снизилась на 25%, подсчитали в Йоркширском центре раковых исследований. Примерно треть населения прибавила в весе, в среднем - на два-три килограмма.

Исследование прошло на 2000 взрослых. 68% из них заявили, что обеспокоены последствиями для собственного здоровья из-за ограничения физической активности или вообще полного ее отсутствия.

Эксперты рекомендовали самоизолированным британцам ходить за покупками, заниматься уборкой, играть с детьми и заниматься спортом, смотря различные фитнес-программы хотя бы на YouTube.

Жесткий карантин в Британии был первоначально введен с 23 марта и до 7 мая. Людям рекомендовали без необходимости не выходить из дома, но разрешили одиночные пробежки, прогулки или занятия спортом.

27 марта премьер-министр страны Борис Джонсон сообщил, что сам заразился коронавирусом и будет работать дистанционно. 5 апреля его положили в больницу, 6 апреля ему стало настолько плохо, что его перевели в отделение интенсивной терапии. В конце апреля он вернулся к работе и объявил, что досрочно отменять карантинные ограничения он не будет, чтобы не спровоцировать вторую волну инфекции.

Теперь в правительстве допускают, что с 11 мая ограничения все же могут быть ослаблены.

Во Франции социологический опрос показал, что 57% французов набрали лишний вес - в среднем 2,5 килограмма, - а 29% похудели.