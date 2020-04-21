Источник сообщил о возвращении домой ростовских моряков, похищенных в Нигерии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Похищенные в январе в Нигерии двое российских моряков вернулись домой в Ростовскую область и находятся на самоизоляции, рассказал информированный источник "Интерфакса".

В региональном управлении СКР их похищение расследуют по статьям о пиратстве и похищении человека.

По версии следствия, 2 января 2020 года вооруженные пираты напали на экипаж морского судна Ambika, чтобы его угнать. Они похитили трех моряков, в том числе двух ростовчан. Похищенные позднее сбежали и наши защиту у нигерийских военных.

Посольство России в Абудже подтвердило информацию об их освобождении.