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В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

В Нигерии пираты похитили двух российских моряков
Фото: Yay/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.

Как рассказали дипломаты, с 2 на 3 января в дельте реки Нигер, было совершено пиратское нападение на судно "Ambika" (Нигерия). В результате похищено три человека, включая двух гражданин России.

В дипмиссии уточнили, что в настоящий момент принимаются все необходимые меры по освобождению россиян.

Нигерия

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