В Нигерии пираты похитили двух российских моряков

Фото: Yay/ТАСС

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Два российских моряка были захвачены в плен нигерийскими пиратами, сообщает во вторник твиттер посольства РФ в Нигерии.

Как рассказали дипломаты, с 2 на 3 января в дельте реки Нигер, было совершено пиратское нападение на судно "Ambika" (Нигерия). В результате похищено три человека, включая двух гражданин России.

🇳🇬🇷🇺О ПОХИЩЕНИИ РОССИЙСКИХ ГРАЖДАН

С 2 на 3 января с.г. в дельте р.Нигер, совершено пиратское нападение на судно "Ambika" (Нигерия). В результате похищено три человека, в т.ч. два гражданина России.

Посольство принимает все необходимые меры по освобождению российских граждан. — Russia in Nigeria (@RusEmbNigeria) 7 января 2020 г.

В дипмиссии уточнили, что в настоящий момент принимаются все необходимые меры по освобождению россиян.