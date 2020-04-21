Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума

Фото: Сергей Коньков/ТАСС

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Продолжительность жизни россиян в 2019 году достигла исторического максимума и составила 73,4 года, сообщает Минздрав России.

Как заявили в пресс-службе ведомства во вторник, рост продолжительности жизни "в значительной мере связан со снижением смертности населения трудоспособного возраста: на 3,5 % у мужчин и на 2,1 % у женщин".

Таким образом, в 2019 году в России удалось дополнительно сохранить 13,6 тыс. жизней трудоспособных граждан, отмечает Минздрав.

Вместе с тем в октябре 2019 года бывший министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова сообщала о продолжительности жизни россиян в 73,6 лет за восемь месяцев прошлого года.