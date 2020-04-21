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Сотрудники белгородских детдомов разберут по семьям сотню детей на время карантина

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Все стационарные учреждения соцзащиты в Белгородской области с 21 апреля закрыты на карантин, сообщила первый замначальника департамента здравоохранения и соцзащиты населения Белгородской области - начальник управления соцзащиты населения Елена Батанова на брифинге во вторник.

"65 воспитанников детских социально-реабилитационных центров будут находиться под предварительной опекой сотрудников этих центров в семьях. Еще 30 маленьких детей возьмут в семьи сотрудники детских домов области. Еще 271 ребенок останется в учреждениях", - сказала Батанова.

Она пояснила, что в Вейделевском, Краснояружском и Ракитянском районах центры небольшие, они будут закрыты полностью. В остальных вводится непрерывный принцип работы - 14 дней по 24 часа. Такой же режим введен во всех 40 стационарных учреждениях соцзащиты региона (интернатах, домах престарелых, реабилитационных центрах).

"Сформированы дежурные смены сотрудников из числа медработников, врачей, соцработников, реабилитологов и других специалистов. Они будут 14 дней в две смены обеспечивать сохранение того уровня соцуслуг, который был и до карантина. Для получателей социальных услуг ничего не изменится", - сказала начальник управления соцзащиты.

По ее словам, в учреждениях созданы все необходимые бытовые условия для специалистов, их проживания и питания. Кроме того, решается вопрос материального стимулирования.

Режим работы изменится и у общественных социально ориентированных организаций. С 22 апреля закрывается для открытого доступа благотворительный фонд "Милосердие и забота", с 24 апреля - Красный Крест со стационарными отделениями в трёх муниципалитетах. Все их подопечные останутся при учреждениях, а помощь новым нуждающимся будут оказывать с соблюдением всех карантинных мер.

Решение о введении карантинных мер в стационарных учреждениях соцзащиты было принято на заседании регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом 17 апреля. Уже на следующий день начался поэтапный переход на непрерывный режим работы.

Белгородская область

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