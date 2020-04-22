Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:14Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Жители Приморья попросят разрешить им рыбачить в море в условиях самоизоляции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Инициативная группа жителей Приморского края, где в рамках борьбы с COVID-19 действует режим самоизоляции, собирает подписи под обращением к губернатору края Олегу Кожемяко с просьбой открыть навигацию маломерных судов для семейного отдыха и рыбалки, сообщил "Интерфаксу" представитель группы Федор Годин.

"Ведем сбор подписей, затем направим обращение руководству края с просьбой открыть навигацию маломерных судов с 1 мая. К нам присоединилась не только жители Владивостока, но и Артема, Находки", - сказал он.

Пандемия коронавируса

"Владивосток - морской город, тысячи жителей с нетерпением ждали открытия навигации 2020-го года в начале апреля, чтобы вырваться, наконец, из уже опостылевших четырех стен на вольный морской воздух. И ни в коей мере не нарушая режим самоизоляции, затеряться в морском просторе и заняться самым любимым в жизни делом - морской рыбалкой", - говорится в обращении.

Авторы отмечают, что рыбалка для приморцев - это подспорье в плане обеспечения свежей рыбой, без которой невозможно представить жизнь многих семей.

В 2018-2019 годах навигация в Приморье открывалась в апреле. В Госинспекции по маломерным судам зарегистрировано более 38 тыс. катеров и моторных лодок.

В Приморье до 30 апреля действует режим самоизоляции, введенный для борьбы с коронавирусом. В регионе подтверждено 178 случаев заражения COVID-19. На лечении находятся 163 человека, из них восемь в тяжелом состоянии, один - на аппарате ИВЛ. 11 пациентов выздоровели, двух спасти не удалось.

Приморский край Владивосток коронавирус

Новости

Мощные сели начали сходить со склонов вулкана Ключевской на Камчатке

В России выявлены 5 236 новых случаев COVID-19

В России выявлены 5 236 новых случаев COVID-19

Mail.ru открыла продажу умной колонки с голосовым помощником Марусей

Молодого тюменца задержали за подготовку нападения на школу

Молодого тюменца задержали за подготовку нападения на школу

На Тюменском месторождении 14 нефтяников заразились коронавирусом

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Россияне стали покупать больше соли из-за коронавируса

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Полицейским предложили разрешить вскрывать автомобили и оцеплять жилье

Что случилось этой ночью: среда, 22 апреля

Совершающий кругосветку парусник "Паллада" второй раз пересек экватор

Совершающий кругосветку парусник "Паллада" второй раз пересек экватор

"Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины

"Вектор" набрал добровольцев для испытания коронавирусной вакцины
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');