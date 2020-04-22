Жители Приморья попросят разрешить им рыбачить в море в условиях самоизоляции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Инициативная группа жителей Приморского края, где в рамках борьбы с COVID-19 действует режим самоизоляции, собирает подписи под обращением к губернатору края Олегу Кожемяко с просьбой открыть навигацию маломерных судов для семейного отдыха и рыбалки, сообщил "Интерфаксу" представитель группы Федор Годин.

"Ведем сбор подписей, затем направим обращение руководству края с просьбой открыть навигацию маломерных судов с 1 мая. К нам присоединилась не только жители Владивостока, но и Артема, Находки", - сказал он.

"Владивосток - морской город, тысячи жителей с нетерпением ждали открытия навигации 2020-го года в начале апреля, чтобы вырваться, наконец, из уже опостылевших четырех стен на вольный морской воздух. И ни в коей мере не нарушая режим самоизоляции, затеряться в морском просторе и заняться самым любимым в жизни делом - морской рыбалкой", - говорится в обращении.

Авторы отмечают, что рыбалка для приморцев - это подспорье в плане обеспечения свежей рыбой, без которой невозможно представить жизнь многих семей.

В 2018-2019 годах навигация в Приморье открывалась в апреле. В Госинспекции по маломерным судам зарегистрировано более 38 тыс. катеров и моторных лодок.

В Приморье до 30 апреля действует режим самоизоляции, введенный для борьбы с коронавирусом. В регионе подтверждено 178 случаев заражения COVID-19. На лечении находятся 163 человека, из них восемь в тяжелом состоянии, один - на аппарате ИВЛ. 11 пациентов выздоровели, двух спасти не удалось.