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Все авиастроительные заводы в РФ возобновили работу

Все авиастроительные заводы в РФ возобновили работу
Фото: Егор Алеев/ТАСС

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Все авиастроительные заводы России, прежде всего выполняющие гособоронзаказ, вернулись к работе. Об этом сообщил гендиректор ОАК Юрий Слюсарь в ходе видеоконференции на заседании Бюро Союза машиностроителей.

По словам главы ОАК, отрасли нужны меры поддержки, которые должны обеспечить устойчивость функционирования в будущем.

"Сейчас важно обеспечить выпуск гражданских воздушных судов в интересах ожидаемого на следующем этапе восстановления спроса и увеличения авиационной мобильности населения, а также загрузить мощности по производству военной техники в рамках опережающих поставок", - процитировали в пресс-службе слова Слюсаря.

В СоюзМаше отметили, что все члены Бюро уделили особое внимание необходимости сохранения утвержденных объемов гособоронзаказа.

В пресс-службе сообщили, что расширенное заседание Бюро Союзмаша под председательством его руководителя, главы Ростеха Сергея Чемезова состоялось 21 апреля. Темой обсуждения стали меры поддержки высокотехнологичных отраслей промышленности и ОПК в текущих экономических условиях.

Ранее сообщалось, что некоторые российские предприятия приостановили работу после объявления 30 марта "нерабочего периода", однако затем постепенно наращивали количество сотрудников на производстве.

9 апреля в ходе заседания комиссии по военно-техническому сотрудничеству под председательством президента РФ Владимира Путина Слюсарь сообщил, что предприятия ОАК возобновят работу, однако сотрудники, входящие в группу риска (старше 65; с хроническими заболеваниями; женщины, ухаживающие за детьми), возвращаться на свои места пока не будут.

ОАК Юрий Слюсарь

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