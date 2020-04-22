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Беспилотники с модулем "Тревога-1" начали оповещать жителей Удмуртии о самоизоляции

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Сотрудники ГУ МЧС по Удмуртии со среды начали напоминать о необходимости самоизоляции жителям двух райцентров, в которых введен карантин, с помощью беспилотников.

"С 22 апреля на территории населенных пунктов Алнаши и Грахово Удмуртской Республики будет проводиться оповещение населения с использованием беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Для этого используется беспилотный летательный аппарат самолетного типа с дистанционным модулем голосового вещания "Тревога-1".

"Текст оповещения следующий: "Оставайтесь дома, соблюдайте режим самоизоляции", - уточняет пресс-служба.

В сообщении также говорится, что беспилотники летают на высоте 150 м, что позволяет обеспечивать хорошую слышимость.

С 16 апреля на территории Алнашского и Граховского районов Удмуртии был введен карантин.

По состоянию на 21 апреля в республике выявлено 153 случая заражения коронавирусом, три человека скончались, восемь выздоровели.

Систему голосового оповещения о ЧС, установленной на беспилотниках, в Удмуртии начали внедрять в 2013 году.

Удмуртия коронавирус

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