Общий показатель смертности в России оказался на 4,5% ниже прошлогоднего

Показатель смертности от коронавируса в РФ является одним из самых низких в мире

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом не повлияла на общий показатель смертности в России, который оказался ниже прошлогоднего, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Общий показатель смертности по стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные источники позволяют это говорить, ниже на 4,5% по сравнению с предыдущим годом ", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Он отметил, что перепрофилирование коек из-за коронавируса не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи. Нынешняя ситуация с мобилизацией медиков на борьбу с новой инфекцией не повлияла кардинально на общую обстановку со здравоохранением, сказал министр.

Глава Минздрава также сообщил, что количество летальных исходов заболевания коронавирусом в стране составляет менее 1%. "На сегодняшний день зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности (в России - ИФ) составляет менее 1% - это один из самых низких показателей в мире", - отметил он.