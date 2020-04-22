Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:02Заразились
на 22.04В России 57 999+5 236В мире 2 561 044+88 785

Общий показатель смертности в России оказался на 4,5% ниже прошлогоднего

Показатель смертности от коронавируса в РФ является одним из самых низких в мире

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Ситуация с коронавирусом не повлияла на общий показатель смертности в России, который оказался ниже прошлогоднего, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

"Общий показатель смертности по стране по сравнению с предыдущим годом на сегодняшнюю дату, оперативные источники позволяют это говорить, ниже на 4,5% по сравнению с предыдущим годом ", - сказал Мурашко на заседании президиума координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Он отметил, что перепрофилирование коек из-за коронавируса не должно влиять негативно на общее состояние оказания медицинской помощи. Нынешняя ситуация с мобилизацией медиков на борьбу с новой инфекцией не повлияла кардинально на общую обстановку со здравоохранением, сказал министр.

Глава Минздрава также сообщил, что количество летальных исходов заболевания коронавирусом в стране составляет менее 1%. "На сегодняшний день зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности (в России - ИФ) составляет менее 1% - это один из самых низких показателей в мире", - отметил он.

Инфекционный центр в Новой Москве

12
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Минздрав Михаил Мурашко Коронавирус

Новости

Пропавшего в марте московского чиновника нашли мертвым в Ялте

Пропавшего в марте московского чиновника нашли мертвым в Ялте

Патриарх нашел замену умершему от COVID-19 настоятелю Елоховского собора

Пандемия коронавируса

Минздрав сообщил о 2,3 тыс. тяжелых больных с коронавирусом в России

Главный эпидемиолог Минздрава посоветовал продлить ограничения на майские праздники

Главный эпидемиолог Минздрава посоветовал продлить ограничения на майские праздники

Основатель Yota купил "Эльгауголь" у "Мечела"

Мишустин остался недоволен подготовкой больниц в регионах к борьбе с COVID-19

Все авиастроительные заводы в РФ возобновили работу

Все авиастроительные заводы в РФ возобновили работу

Путин упростил доступ компаний к госгарантиям

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

В Кремле рассказали о "прикидках" по дате голосования об изменении Конституции

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');