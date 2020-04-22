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Минздрав сообщил о 2,3 тыс. тяжелых больных с коронавирусом в России

Москва. 22 апреля. INTERFAX.RU - Более 45 тысяч пациентов с коронавирусом в России находятся в стационарах (в том числе и более 2 тыс. детей), из них 2,3 тысячи в тяжелом состоянии, среди которых 1,3 тысячи - на ИВЛ, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

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Как заявил министр на координационном совете при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса в среду, на экстракорпоральной мембранной оксигенации, которая является дополнительной процедурой, позволяющей протезировать функцию легких, находятся 4 пациента.

Глава Минздрава добавил, что специалисты мониторят всех пациентов, которые находятся с подозрением на COVID-19 в стационарах, а также тех, кто поступает с внебольничной пневмонией. Все тяжелые пациенты курируются ведущими специалистами федеральных дистанционных реанимационных центров.

"Не все переболевшие могут стать донорами"

Мурашко также рассказал, что системы для тестирования плазмы переболевших коронавирусом на пригодность их для использования для больных будут поставлены во все станции переливания крови. Он выразил надежду, что подготовка таких тест-систем будет завершена в ближайшую неделю. По его словам, система будет проверять плазму "за очень короткий промежуток времени". Он пояснил, что "не все переболевшие могут стать донорами плазмы".

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Министр также сообщил, что "за месяц на территории РФ зарегистрировано более 90 средств индивидуальной защиты, это отечественные производители, плюс налажена система поставки из-за рубежа".

Для лабораторной диагностики зарегистрировано 17 тест-систем в России, еще восемь комплектов документов подано на госрегистрацию, "ожидаем в ближайшую неделю выпуск в гражданский оборот", сказал министр.

Также, по его словам, на госрегистрации в настоящее время находятся четыре лекарственных препарата, которые планируется использовать для лечения коронавируса.

Кроме того, Мурашко рассказал, что количество летальных исходов заболевания коронавирусом в стране составляет менее 1%. "На сегодняшний день зарегистрировано 513 летальных исходов. Общий показатель смертности (в России - ИФ) составляет менее 1% - это один из самых низких показателей в мире", - отметил он.

Хроника 09 января – 22 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Михаил Мурашко Минздрав Коронавирус

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