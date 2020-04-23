Ростовчанку задержали по подозрению в контрабанде "бобов для похудения"

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - В отношении жительницы Ростова-на-Дону возбуждено уголовное дело о контрабанде и незаконном обороте сильнодействующих средств. Как сообщает пресс-служба Южной оперативной таможни, у нее изъяли в том числе "королевские бобы для похудения".

Женщине вменяют создание канала поставок таких веществ по почте из Казахстана.

Ее задержали на почте, когда она получала две посылки. Там таможенники нашли препараты для снижения веса: "Билайт", "Циклональное похудение, Волшебные бобы", "Королевский боб для похудения", "Перец для похудения, slimming capsule". В таможне говорят, что это анорексигенные средства, в состав которых входит силнодействующее вещество - "сибутрамин".

Подозреваемая через собственные интернет-магазин продавала их под видом косметических средств. Аналогичные вещества таможенники нашли у нее дома и на складе ее магазина. Всего у нее изъяли более 6,2 кг "сибутрамина".