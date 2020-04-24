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Башкирские депутаты разрешили устраивать митинги у административных зданий

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Госсобрание Башкирии приняло закон, который отменил запрет массовых акций рядом со зданиями органов государственной власти и муниципальных администраций. Об этом сообщила пресс-служба парламента.

Региональный закон о местах проведения публичных мероприятий был изменен в соответствии с решением Конституционного суда, который 6 ноября 2019 года признал такие ограничения неконституционными.

Депутаты также отменили запрет на акции на территориях садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан.

Ранее Совет по правам человека (СПЧ) при главе Башкирии предложил смягчить республиканское законодательство о митингах и шествиях. Правозащитники заявили, что в регионе систематически нарушаются права граждан на митинги и шествия, а республиканское законодательство о публичных мероприятиях "создает почву для злоупотребления властью и необоснованных отказов" в проведении собраний. СПЧ предложил сделать процедуру подачи уведомления о проведении митинга прозрачной, обязать муниципалитеты предусмотреть место "так называемого гайд-парка" в населенных пунктах, где живут более 500 человек и включить в перечень мест для проведения мирных митингов и шествий площади у зданий республиканских и муниципальных органов власти.

КС запретил регионам произвольно ограничивать места проведения акций по жалобе на аналогичный закон в Коми.

24 декабря 2019 года Законодательная дума Томской области исключила запрет на митинги у офисов региональных властей.

23 апреля Томская дума снова изменила региональный закон о митингах и освободила организаторов от обязанности даже согласовывать акции в губернаторском квартале Томска с областной администрацией. Им придется согласовывать акции только с городскими или районными властями.

Томская область Башкирия Конституционный суд Коми

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