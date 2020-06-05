Конституционный суд запретил регионам ужесточать федеральные ограничения для митингов

Москва. 5 июня. INTERFAX.RU - Конституционный суд предписал поправить региональные законы о митингах, если введенные ими запреты шире, чем обозначенные в федеральном законодательстве. Это решение суд принял по жалобе трех граждан на закон Самарской области.

Жители Самары Наталья Баранова, Александр Круглов и Дамир Сталин оспорили в КС закон, который запрещает проводить массовые акции ближе 150 метров от школ, детсадов, больниц и храмов. Из-за него активисты не смогли провести 1 декабря 2019 года митинг, городские чиновники отказались согласовать мероприятие. В судах решение городской администрации посчитали обоснованным и соответствующим оспариваемому закону Самарской области.

КС отметил, что в федеральном законе о мирных собраниях зафиксирован порядок реализации гражданами и их объединениями этого права, а также установлены места, в которых их проведение запрещено. Этот же закон наделяет достаточно широкими полномочиями власти регионов.

Запрещая законом определенное место для проведения мероприятия, регион должен учитывать целый комплекс факторов (производственных, инфраструктурных, экологических, транспортных, санитарных и других), говорится в постановлении. Субъекты должны соблюсти установленные на федеральном уровне правила и обозначить такие места исключительно на основе региональных особенностей и условий, не нашедших отражения в федеральных законах, без произвольного ограничения права мирно собираться.

Суд подчеркнул, что, осуществляя такое регулирование, регионы не должны вторгаться в предметы федерального ведения, снижать уровень основных гарантий и вводить ограничения конституционных прав. КС заключил, что оспоренный закон не соответствует конституции, поскольку расширяет запреты, прописанные в федеральном законе.

Суд постановил изменить закон Самарской области и другие региональные законы, содержащие аналогичные положения, а дела заявителей - пересмотреть.

В ноябре 2019 года КС запретил регионам произвольно ограничивать места проведения уличных акций, в том числе запрещать их проводить рядом со зданиями органов власти. Суд также указал, что помехи работе транспорта или каких-либо организаций не могут быть основанием для запрета митингов.