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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:06Заразились
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В РФ завершили работу над новой тест-системой для плазмы крови переболевших COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Новая тест-система, предназначенная для использования плазмы крови переболевших коронавирусом, готова, она будет передана в Росздравнадзор в начале следующей недели.

Как сообщил "Интерфаксу" директор Научного центра эпидемиологии и микробиологии им. Академика Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, "испытания этой системы могут занять одну или две недели". Он выразил надежду, что регистрация "пройдет по ускоренной системе, то есть в течение недели".

Академик пояснил, что использование плазмы крови переболевших коронавирусом необходимо для лечения больных средней тяжести. "Ее использование позволит не допустить развития болезни до применения пациенту искусственного дыхания. Таким образом, можно будет предотвратить появление тромбоза сосудов, что фактически и приводит к смерти", - сказал он.

"Применение новой тест-системы не позволит геному вируса обмануть иммунную систему человека и направить ее на выработку тех антител, которые этот вирус не нейтрализуют", - пояснил Гинцбург.

Использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения новой инфекции уже начали в Москве. Ранее в апреле заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе выздоровели трое пациентов с коронавирусом после переливания такой плазмы.

Инфекционный центр в Новой Москве

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В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.Строительство новой инфекционной больницы с использованием быстровозводимых конструкций было начато 12 мартаВ нынешних условиях больница будет принимать только заболевших COVID-19, но после окончания пандемии она станет стационаром для лечения любых видов инфекцийБольница оснащена всем необходимым: реанимацией, системами обеспечения лечебным кислородом, инфекционными боксами, медсестринскими боксами, операционными, общежитиями для персонала и т.д.Больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 800 коекВ общей сложности закуплено порядка 100 тыс. единиц оборудования, в том числе более 26,7 тыс. единиц медицинского оборудования и мебели, а также защитные костюмы для персонала Здание газифицировано, подключено к электросетям, обеспечено водой и теплом. Созданы мощные очистные сооружения, которые исключают попадание во внешнюю среду каких-либо отходов, зараженных или представляющих опасность.Материалы для возведения инфекционного центра производились на 18 заводах различных регионов России и Белоруссии Новый инфекционный стационар вошел в состав ГКБ №68 им. ДемиховаПримерную стоимость COVID-центра в новой Москве оценили в 5-7 млрд руб. В рамках проекта возведено порядка 50 одноэтажных строений и 14 секций общежитий в 2-3 этажа. Единовременно на стройплощадке находились порядка 11 тыс. строителей и более 1,5 тыс. единиц строительной техники.Для строительства больницы выбрана площадка в новой Москве, расположенная за "бетонным" кольцом, где нет крупных жилых комплексов, а ближайшие индивидуальные жилые дома находятся в 250 метрах, что в 2,5 раза больше требуемой санитарной зоны
В клинике будут работать порядка 1 тыс. специалистов, в том числе 250 врачей, 500 специалистов среднего медицинского персонала и порядка 250 человек младшего медицинского персонала и других специалистов.
Хроника 09 января – 24 апреля 2020 годаПандемия коронавируса
Александр Гинцбург Росздравнадзор коронавирус

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