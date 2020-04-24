В РФ завершили работу над новой тест-системой для плазмы крови переболевших COVID-19

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Новая тест-система, предназначенная для использования плазмы крови переболевших коронавирусом, готова, она будет передана в Росздравнадзор в начале следующей недели.

Как сообщил "Интерфаксу" директор Научного центра эпидемиологии и микробиологии им. Академика Гамалеи, академик РАН Александр Гинцбург, "испытания этой системы могут занять одну или две недели". Он выразил надежду, что регистрация "пройдет по ускоренной системе, то есть в течение недели".

Академик пояснил, что использование плазмы крови переболевших коронавирусом необходимо для лечения больных средней тяжести. "Ее использование позволит не допустить развития болезни до применения пациенту искусственного дыхания. Таким образом, можно будет предотвратить появление тромбоза сосудов, что фактически и приводит к смерти", - сказал он.

"Применение новой тест-системы не позволит геному вируса обмануть иммунную систему человека и направить ее на выработку тех антител, которые этот вирус не нейтрализуют", - пояснил Гинцбург.

Использовать плазму крови переболевших COVID-19 для лечения новой инфекции уже начали в Москве. Ранее в апреле заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что в городе выздоровели трое пациентов с коронавирусом после переливания такой плазмы.