Путин пообещал, что автодилеры откроются в числе первых при появлении возможности

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Дилерские центры по продаже автомобилей откроются в числе первых при проявлении такой возможности, заверил президент РФ Владимир Путин.

На совещании по вопросам развития автомобильной промышленности, глава государства подчеркнул, что дилерская сеть должна работать.

Но уже сейчас, продолжил он, некоторые компании разворачивают работу в режиме онлайн, и у них это "хорошо получается".

"Некоторые это делают на улице. Здесь тоже надо этому всячески способствовать. То есть возможность работать есть, ее нужно использовать", - сказал Путин.