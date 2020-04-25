Предложения по поэтапному снятию карантина с предприятий в РФ подготовят до 30 апреля

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Президиум Координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом поручил профильным ведомствам подготовить предложения о поэтапной отмене ограничений деятельности отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые были введены в связи с распространением коронавируса.

Поручение, опубликованное на сайте правительства, адресовано Минтруду, Минэкономразвития, Роспотребнадзору и Минздраву, должно быть выполнено в срок до 30 апреля.

Предложения должны учитывать складывающуюся эпидобстановку и рекомендации Роспотребнадзора.

Президиум Координационного совета поручил также Пенсионному фонду РФ организовать информационное взаимодействие с правительством Москвы по сверке данных о работниках и организациях, в том числе ИП, осуществляющих деятельность на территории РФ.

Поручение должно быть выполнено к 27 апреля с целью повышения эффективности мероприятий по борьбе с распространением коронавируса в Москве.