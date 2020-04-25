Роспотребнадзор до 28 апреля определит регионы в зоне риска по COVID-19

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Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Роспотребнадзор до 28 апреля должен определить субъекты РФ, находящиеся в зоне риска распространения коронавирусной инфекции.

К 27 апреля служба вместе с Минздравом должна подготовить предложения по единым критериям госпитализации больных коронавирусом в зависимости от тяжести течения заболевания.

Соответствующие поручения даны по итогам заседания президиума Координационного совета при правительстве по противодействию коронавирусу, состоявшегося 24 апреля.

Кроме того, Роспотребнадзор, Минздрав, Минтранс и МВД к 27 апреля должны подготовить рекомендации для граждан о соблюдении мер предосторожности в период проведения майских праздников, "в том числе с учетом необходимости исключения или снижения перемещения граждан внутри страны".