Более 100 граждан России вернулись из ОАЭ

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Более ста граждан России вернулись в Екатеринбург из Объединенных Арабских Эмиратов в воскресенье вечером, следует из данных онлайн-табло аэропортов.

Самолет приземлялся в Уфе в 3:46 (1:46 по московскому времени) и прибыл в Екатеринбург в 23:38 (21:38 по Москве). Рейс выполнила авиакомпания "Уральские авиалинии".

Согласно данным телеграм-канала Минкомсвязи, попасть на рейс могли все желающие россияне.

Пресс-служба губернатора Челябинской области уточнила, что в числе пассажиров 21 житель региона. Их встретят представители региональных Минздрава и Роспотребнадзора и на две недели отправят в пункт временного размещения – санаторий "Сосновая горка" у озера Еловое.

У "Интерфакса" сейчас нет информации о количестве жителей Свердловской области, прибывших эти рейсом.