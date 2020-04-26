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В Калининград вернулись застрявшие в испанском Лас-Пальмасе моряки

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - В Калининград авиарейсом доставлены российские моряки, остававшиеся в испанском порту Лас-Пальмас из-за пандемии COVID-19, сообщили "Интерфаксу" в региональном штабе по борьбе с коронавирусом.

Там отметили, что в Россию прибыли 90 жителей Калининградской области, 16 человек из Санкт-Петербурга, Псковской области и Карелии, а также 44 жителя Крыма.

После возвращения калининградцы пройдут карантин дома. Жители других регионов должны будут соблюдать режим карантина после того, как приедут в свои города.

Ранее руководитель Калининградского отделения Российского профсоюза моряков Вадим Мамонтов сообщил "Интерфаксу", что почти 200 российских моряков не могли вернуться на родину.

Лас-Пальмас

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