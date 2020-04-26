В РФ продлен срок действия и подачи сертификатов на приобретение жилья для молодых семей

Москва. 26 апреля. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин продлил на два месяца сроки действия и подачи сертификатов на приобретение или строительство жилья для молодых семей.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства РФ.

В частности, согласно ему, "срок действия свидетельства о праве на получение социальной выплаты составляет не более девяти месяцев с даты выдачи, указанной в этом свидетельстве".

Как говорится в документе, "положение настоящего постановления применяются в отношении свидетельств о праве на получение социальной выплаты, выданных в период с 1 февраля 2020 года до дня вступления в силу настоящего постановления".