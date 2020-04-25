Греф оценил в 160 млрд руб. стоимость для банков "кредитных каникул" по ссудам физлицам

Глава Сбербанка Герман Греф Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Предоставление "кредитных каникул" по различным видам ссуд физлицам обойдется российским банкам в 160 млрд рублей, сообщил глава Сбербанка Герман Греф в фильме Наили Аскер-заде "Опасный вирус. Экономика." на канале "Россия 1".

"Шесть месяцев каникул, которые предоставляются по кредитам ипотечным, потребительским кредитам и по кредитным картам, не принесет банкам обслуживания процентов, и эта сумма не компенсируется, поэтому для банков это болезненная мера, в целом, мы посчитали, банкам она обойдется примерно в 160 млрд рублей", - сказал Греф.

По его словам, реструктуризация кредитов для физических лиц пользуется огромной популярностью, Сбербанк получил "уже сотни тысяч заявок на реструктуризацию".

Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин 24 апреля говорил, что с 25 марта одобрил реструктуризацию 97 тыс. заявок физлиц из 368 тыс. поступивших заявок. Всего одобрена реструктуризация на сумму 58,1 млрд рублей.

Президент Владимир Путин 3 апреля подписал закон, который дает право физлицам и индивидуальным предпринимателям, чей доход снизился более чем на 30% по сравнению с 2019 г., на получение кредитных каникул на 6 месяцев. Аналогичные меры предусмотрены также и для субъектов малого и среднего бизнеса из отраслей, наиболее пострадавших от пандемии COVID-19.

Заемщик сможет до 30 сентября 2020 года обратиться к кредитору с требованием о приостановлении исполнения своих обязательств. Одним из условий получения каникул является размер кредита, который не может превышать установленный правительством максимум.