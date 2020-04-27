Сбербанк в апреле реструктурировал кредиты 44 крупным заемщикам

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк в апреле реструктурировал кредиты крупным корпоративным заемщикам, остаток долга по этим кредитам составляет 906 млрд рублей, сообщил через пресс-службу зампред правления банка Анатолий Попов.

"Мы получили уже 105 заявок от крупнейших клиентов и реструктурировали кредиты 44 компаний, 61 заявка в проработке. Текущий остаток ссудной задолженности по реструктурированным кредитам - 906 млрд рублей", - сказал он.

По его словам, банк обсуждает реструктуризацию с рядом крупнейших компаний из отраслей авиа- и транспортной инфраструктуры, коммерческой недвижимости, гостиничного бизнеса, туризма, торговли непродовольственными товарами.

"Самые крупные компании ожидают, какие меры будут включены в новый пакет господдержки", добавил топ-менеджер.

24 апреля в Сбербанке сообщили, что с 25 марта одобрили реструктуризацию кредитов по 97 000 заявкам физлиц из 368 000, поступивших за месяц.