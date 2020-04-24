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Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлиц на сумму 58,1 млрд рублей

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Сбербанк России с 25 марта по текущий момент одобрил реструктуризацию 97 тыс. заявок физлиц из 368 тыс. поступивших заявок, сообщил журналистам через пресс-службу первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин.

Всего одобрена реструктуризация на сумму 58,1 млрд рублей.

Ведяхин уточнил, что в том числе в рамках госпрограммы "кредитных каникул" было одобрено 30 тыс. заявок на общую сумму 9,7 млрд рублей.

Ещё 67 тыс. заявок на общую сумму 48,4 млрд рублей одобрено по собственной программе Сбербанка, сообщил он. В том числе 15 тыс. заявок на 32,1 млрд рублей - по ипотечным кредитам и 52 тыс. заявок на 16,3 млрд рублей - по всем остальным.

Сбербанк

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