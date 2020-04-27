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Госдума 12 мая может начать рассмотрение третьего пакета мер по поддержке экономики

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Госдума уже на ближайшем заседании, которое по плану должно состояться 12 мая, может рассмотреть третий пакет мер по поддержке российской экономики в условиях пандемии COVID-19, сообщил в понедельник первый зампред думской фракции "Единая Россия" Андрей Исаев.

Экономический кризис

"Мы ожидаем, что сегодня состоится заседание комиссии по законопроектной работе правительства РФ, в которой мы тоже будем участвовать удаленно, и правительство, возможно, предложит свой набор мер, которые будут касаться темы защиты прав граждан, защиты прав бизнеса, третий пакет для бизнеса (...) и который может войти в повестку ближайшего пленарного заседания Госдумы", - сказал Исаев в ходе вебинара о защите трудовых прав в условиях коронавируса.

О том, что правительство РФ готовит третий пакет мер поддержки российской экономики в условиях пандемии коронавируса, ранее в понедельник сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Он поручил Минэкономразвития проработать все предложения, свести их и 30 апреля представить в правительство.

Премьер отметил также, что, кроме финансовой поддержки предприятиям нужны и другие решения по снятию барьеров. В частности, он пообещал облегчить процесс лицензирования, расширив сферы, на которые распространяется принцип "лицензия автоматом". "Это временное подключение объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, классификация гостиниц", - сказал Мишустин.

Предложения о постепенном снятии ограничений на работу ряда предприятий также будут готовы к концу недели.

Госдума

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