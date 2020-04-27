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Мишустин поручил подготовить третий пакет мер по поддержке российской экономики

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Правительство готовит третий пакет мер по поддержке российской экономики в условиях пандемии, эти меры будут направлены на восстановление нормального ритма работы экономики, объявил премьер-министр Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами в понедельник.

Экономический кризис

Он поручил Министерству экономического развития "проработать все предложения, свести их, и 30 апреля представить их в правительство".

В середине апреля глава Минэкономразвития Максим Решетников оценивал первые два пакета мер в более чем 2 трлн рублей.

Второй пакет президент Владимир Путин предложил 15 апреля как дополнительные меры "по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции". В частности, речь шла о введении льготных кредитов на пополнение оборотных средств для системообразующих предприятий.

Также Путин предложил предоставить малому и среднему бизнесу из пострадавших от коронавируса отраслей безвозмездную финансовую помощь от государства на неотложные цели, в том числе выплату зарплат в апреле-мае, на условии, что они сохранят не меньше 90% штата.

Кроме того, президент предложил дополнительно направить в регионы 200 млрд рублей на обеспечение сбалансированности их бюджетов. В список наиболее пострадавших отраслей он поручил добавить малые и средние компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами.

Наконец, Путин высказался за оказание авиакомпаниям, чья деятельность сейчас практически остановлена, экстренной помощи в размере более 23 млрд руб. "В том числе эти средства пойдут на лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств, на выплату зарплат, на оплату стоянки воздушных судов", - сказал президент.

Михаил Мишустин правительство коронавирус Владимир Путин

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