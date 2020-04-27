Путин потребовал без проволочек финансировать работы по предотвращению ЧС в регионах

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин потребовал исключить бюрократические проволочки при финансировании работ по предотвращению природных чрезвычайных ситуаций, а также ликвидации их последствий.

"Сегодня коллеги из регионов говорили о проблемах с получением средств из федерального бюджета. Решение принято, согласовано, а необходимого результата нет", - сказал Путин в понедельник на совещании по ситуации с паводками и пожарами в субъектах РФ.

"Это происходит даже не потому, что не хватает денег. Мы сейчас определились и видим, что деньги, выделенные из Дорожного фонда, не истрачены, а туда, куда нужно, не поступают", - продолжил Путин.

По его словам, "все завязло в каких-то процедурах, дороги, размытые в Амурской области прошлогодним паводком, из-за бюрократических проволочек до сих пор не восстановлены". "Люди вынуждены ездить по колдобинам. Сами покатайтесь по таким дорогам, тогда поймете, что нужно действовать побыстрее", - предложил Путин участникам совещания.

"Другой подобный пример, когда решения не исполняются: еще год назад давал поручение правительству реализовать комплекс мер по усилению противопожарного прикрытия Забайкальского края. А сейчас губернатор сказал, что работа идет медленно. Осенью соответствующий план был подготовлен, а потом процедура, в том числе на федеральном уровне, затянулась, и регион до сих пор не начал фактическую реализацию этого плана", - посетовал Путин.

"Есть вопросы первоочередного значения, а есть второстепенные. Казалось бы, все важно, но когда речь идет о последствиях ЧС или об их предотвращении, то об этом нужно думать в первую очередь. А в результате - там опять пожары, а противопожарная инфраструктура по-прежнему недостаточно развита", - сказал президент.

По его словам, о принятых решениях "нужно не только объявлять, нужно обязательно доводить их до полной реализации".

Он потребовал от членов правительства и губернаторов "в кратчайшие сроки закрыть обозначенные вопросы". "Поручаю еще раз проанализировать весь механизм предоставления финансовой помощи, других мер поддержки гражданам - тем, у кого, например, сгорели дома, оказать помощь бизнесу, а на уровне федерального центра оказать помощь регионам в случае природных бедствий", - сказал глава государства.