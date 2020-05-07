Жителей ингушского Карабулака будут эвакуировать из-за паводка на Сунже

Москва. 7 мая. INTERFAX.RU - В Карабулаке начали эвакуировать людей из-за угрозы наводнения. Из-за непрерывных ливней вода в реке Сунжа поднялась выше критического уровня, сообщили в пресс-службе мэрия.

Первыми будут эвакуированы жильцы домов на Заречной улице. Спасатели через громкоговорители призывают граждан временно перебраться в безопасные районы, а чиновники мэрии проводят подворовый обход, доводя до жителей рекомендации местных властей.

Горожане, проживающие не только в этом районе, но и на улицах Балкоева, Больничная, Дзаурова, ранее были предупреждены, что нужно готовиться к возможной эвакуации и собирать документы и вещи первой необходимости.

В Карабулаке введен режим повышенной готовности в связи с ухудшением паводковой обстановки. В МЧС ожидают, что вода в Сунже продолжит подниматься в ближайшие часы и до конца суток 8 мая.

В мэрии считают, что в городе может затопить низменные и прибрежные участки, размыть берега реки, могут быть подмыты опоры мостов и ЛЭП и повреждены дренажно-коллекторские системы. Возникла угроза затопления 116 домов на четырех улицах, где живут 618 человек. Также могут погибнуть содержащиеся там животные.

Власти Сунженского района приступили к ликвидации последствий непрекращающихся ливней. Сильнее всего пострадало поселение Троицкое, где наводнение подтопило дома на трех улицах, занесло мусором и повредило мосты и уничтожило посевы.

По всему району подтоплены десятки домов, участки улиц населенного пункта Нестеровское, предгорных сел Галашки и Алхасты.

Сейчас муниципальные власти оценивают нанесенный ущерб, главы сельских поселений принимают меры для устранения заторов в руслах реки Сунжа, очистки сточных каналов. Глава района Магомет Дзейтов с утра находится на местах, наиболее пострадавших в результате ЧП.